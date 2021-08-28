Последний итальянский самолет с беженцами из Афганистана приземлился в Риме

В аэропорту Рима сел самолет ВВС Италии с 58 афганскими беженцами на борту, это последний эвакуационный рейс Италии из Афганистана, сообщает Associated Press.

Самолет сел в международном аэропорту Рима имени Леонардо да Винчи утром в субботу спустя 17 часов после вылета из Кабула. На борту также были итальянский консул и дипломат при НАТО, которые координировали эвакуацию из аэропорта Кабула.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова работать с ООН и странами-соседями Афганистана в регионе. Он добавил, что "спасение этих граждан даст им такую же возможность начать новую жизнь за пределами своей родины".

Также он отметил, что Италия эвакуировала более 4,8 тыс. афганцев за 87 рейсов. Остававшиеся в Афганистане итальянские солдаты вылетели отдельным рейсом из Кабула в пятницу вечером. Этот рейс направился в Кувейт, а военные должны вернуться в Италию в начале следующей недели.