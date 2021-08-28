Власти Франции ожидают в субботу более 200 акций протеста против санитарных пропусков

Более 200 манифестаций противников санитарного паспортаожидается во Франции в субботу, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Властями прогнозируется участие от 140 до 180 тыс. протестующих. В минувшую субботу, 21 августа, на манифестации вышли 175,5 тыс. человек. Наибольшее число участников было отмечено 7 августа: 237 тыс.

В Париже на этот раз ожидают от 12 тыс. до 20 тыс. манифестантов. Как и в прошлую субботу, политическими и общественными силами организуются 4 колонны в разных местах французской столицы.

СМИ предсказывают, что протестное движение в эту седьмую подряд субботу по-прежнему будет наиболее активным на юге страны. Так, в Монпелье предполагается участие 9 тыс. манифестантов, в Тулоне - 5,5 тыс.

Телеканал BFMTV в своем комментарии отметил, что участвующие в субботних акциях разнообразные противники инициатив президента Эмманюэля Макрона в целом объединены общим несогласием с нарушающими, по их мнению, свободу санитарными паспортами, фактически принуждающими людей к вакцинации, формально объявленной добровольной, но вместе с тем они выражают опасения относительно возможных последствий от вакцин, их побочных эффектов.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

В регионах местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль санитарных паспортовпри посещении крупных торговых центров.