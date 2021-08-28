Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0229 GBR   2.3284 TRY   0.2027

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 67.42 -0.94 Brent 71.07 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2021 15:27

Власти Франции ожидают в субботу более 200 акций протеста против санитарных пропусков

Более 200 манифестаций противников санитарного паспортаожидается во Франции в субботу, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Властями прогнозируется участие от 140 до 180 тыс. протестующих. В минувшую субботу, 21 августа, на манифестации вышли 175,5 тыс. человек. Наибольшее число участников было отмечено 7 августа: 237 тыс.

В Париже на этот раз ожидают от 12 тыс. до 20 тыс. манифестантов. Как и в прошлую субботу, политическими и общественными силами организуются 4 колонны в разных местах французской столицы.

СМИ предсказывают, что протестное движение в эту седьмую подряд субботу по-прежнему будет наиболее активным на юге страны. Так, в Монпелье предполагается участие 9 тыс. манифестантов, в Тулоне - 5,5 тыс.

Телеканал BFMTV в своем комментарии отметил, что участвующие в субботних акциях разнообразные противники инициатив президента Эмманюэля Макрона в целом объединены общим несогласием с нарушающими, по их мнению, свободу санитарными паспортами, фактически принуждающими людей к вакцинации, формально объявленной добровольной, но вместе с тем они выражают опасения относительно возможных последствий от вакцин, их побочных эффектов.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

В регионах местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль санитарных паспортовпри посещении крупных торговых центров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]