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Наука и образование 28.08.2021 15:44

Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели - Фальков

Иностранные студенты начнут въезжать в РФ уже со следующей недели по алгоритму, утвержденному накануне оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса, заявил в субботу министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

"Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - сказал министр в субботу в ходе выступления на Российской креативной неделе в Москве.

Ранее оперативный штаб разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран, сообщила 20 августа пресс-служба Минобрнауки РФ. Таким образом, все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. При этом студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы, отметил Фальков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]