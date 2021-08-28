Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели - Фальков

Иностранные студенты начнут въезжать в РФ уже со следующей недели по алгоритму, утвержденному накануне оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса, заявил в субботу министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.
"Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов", - сказал министр в субботу в ходе выступления на Российской креативной неделе в Москве.
Ранее оперативный штаб разрешил въезд в Россию иностранным студентам из любых стран, сообщила 20 августа пресс-служба Минобрнауки РФ. Таким образом, все поступившие в российские вузы иностранные студенты смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. При этом студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы, отметил Фальков.
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