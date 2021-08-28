Возможен переход боевиков из Афганистана в страны ОДКБ, угрозу представляет наркотрафик - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана и выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках организации, сообщает в субботу российское ведомство.

"События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ", - сказал Шойгу накануне на встрече в Казани с представителями региональных СМИ.

Министр отметил, что когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также - учения, где участниками стали три страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и Россия.

"Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану <...> Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться", - подчеркнул Шойгу, слова которого приведены в сообщении военного ведомства.

Он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. "И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - отметил Шойгу.

Поэтому, сказал он, программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Кыргызстанаи Казахстана будет продолжена.

"Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило, в конце концов, спокойствие", - заключил министр.