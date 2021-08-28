Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полетов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилированы на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с представителями СМИ Татарстана.
"В связи с окончанием действия договора по "Открытому небу" <...> два самолета "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.
В военном ведомстве напомнили о заявлении МИД РФ, в котором отмечалось, что Россия сделала все для сохранения договора и ответственность за его развал лежит на США.
19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 7 июня. Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев") в рамках гособоронзаказа изготовил два самолета Ту-214ОН ("Открытое небо"). Завод строил также ряд других самолётов спецназначения, в частности, Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолетный узел связи), Ту-214СР (самолёт-ретранслятор), Ту-214ПУ-СБУС (пункт управления с специальным бортовым узлом связи).
Эти работы велись параллельно с проведением модернизации самолетов Ту-22М3 и Ту-160, а также возобновлением производства глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Сообщалось, что построено порядка 80 самолетов типа Ту-214, несколько десятков из которых находятся в эксплуатации.
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