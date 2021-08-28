Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, ставших обладателями золотых медалей Паралимпийских игр в Токио.

"Количество золотых медалей, завоеванных нашей командой на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020", достигло шести. По этому случаю от всего сердца поздравляю Севду Велиеву, Ханум Гусейнову и Гусейна Рагимли, завоевавших очередные золотые медали, и желаю нашей команде новых достижений!", - говорится в опубликованном в Twitter поздравлении главы государства.

А.Салаева