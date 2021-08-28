Сотни афганцев вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием выплаты зарплат

Сотни жителей Кабула вышли на акцию протеста в субботу к одному из банков города, потребовав выплатить зарплаты, которые, по их словам, задерживают три-шесть месяцев, сообщает Associated Press.

Группа протестующих собралась у New Kabul Bank, среди них в основном госслужащие. Они заявили, что, хотя банки открылись, а банкоматы включили три дня назад, деньги снять невозможно.

В банкоматах выдача наличных ограничена - в течение 24 часов из одного банкомата можно снять не более $200. Люди выстроились к ним в длинные очереди.