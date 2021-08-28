Талибы блокируют доступ к аэропорту Кабула

Члены "Талибана"в субботу размещают дополнительные силы вокруг аэропорта Кабула на фоне завершения операций по эвакуации иностранными силами, сообщает в субботу Associated Press.
Таким образом они пытаются не допустить больших толп и скопления людей на подъездах к аэропорту Кабула. Талибы расставили новые КПП, на которых дежурят боевики на американских военных внедорожниках, захваченных у афганских сил безопасности.
В субботу талибы произвели предупредительные выстрелы и выпустили цветной дым на дороге, ведущей к аэропорту, десятки людей разбежались.
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.
Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. По данным США, более 100 тыс. человек благополучно эвакуировали, начиная с середины месяца.
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