В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 43 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 241 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 413,986 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 203 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 43 человека (накануне - 35). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 512.

От COVID-19 вылечились 358,230 тыс. человек (+3 тыс. 366 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 50 тыс. 244 человека.

За сутки медики провели 18 тыс. 871 тест на коронавирус против 16 тыс. 136 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 414,517 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева