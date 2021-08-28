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Здравоохранение 28.08.2021 16:26

В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 43 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 241 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 413,986 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 203 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 43 человека (накануне - 35). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 512.

От COVID-19 вылечились 358,230 тыс. человек (+3 тыс. 366 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 50 тыс. 244 человека.

За сутки медики провели 18 тыс. 871 тест на коронавирус против 16 тыс. 136 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 414,517 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]