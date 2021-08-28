В Азербайджане почти 26% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане более 2,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
По данным на 28 августа, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3 млн 990,054 тыс. человек, две дозы - 2 млн 604,804 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 6 млн 594,858 тыс.
Население Азербайджана на 1 июля 2021 года составляло 10 млн 139,196 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 28 августа полностью привито 25,7% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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