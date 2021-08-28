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Дальнее зарубежье 28.08.2021 16:57

Сухогруз с 7 тыс. украинской пшеницы затонул в Критском море

Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, рано утром в субботу затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция), все 16 членов экипажа в ходе поисково-спасательной операции спасены, сообщило издание Maritime Bulletin.

"Судно затонуло после столкновения. Более подробные сведения не приводятся, но, судя по позициям судов и траекториям в районе, Sea Bird, вероятно, столкнулся с грузовым судном Haya, которое по состоянию на 06:20 UTC 28 августа дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.

"Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS)", - уточнило издание.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]