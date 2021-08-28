Джонсон и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсони канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в субботу обстановку в Афганистане, сообщает The Guardian.

"Премьер-министр Британии и канцлер ФРГ решили работать вместе с остальными членами G7 над разработкой "дорожной карты" по взаимодействию с новым афганским правительством, каким бы оно ни было, которую обсуждали на встрече лидеров группы на прошлой неделе", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Джонсон подчеркнул, что признание "Талибана", а также взаимодействие с талибами должно быть обусловлено тем, что они будут обеспечивать безопасный проход для тех, кто хочет покинуть страну, и уважают права человека.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана. По данным США, более 100 тыс. человек благополучно эвакуировали, начиная с середины месяца.