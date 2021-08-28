"Главный военный химик" России сомневается, что вирус COVID-19 разработан как биологическое оружие

Российские военные не располагают данными, что вирус COVID-19 - рукотворный, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Я сомневаюсь, что кто-то делал из вируса биологическое оружие. Потому что ещевспышка "испанки", которая была у нас в начале прошлого века, показала, что это очень неконтролируемо", - сказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда" в субботу.
Вместе с тем он отметил, что "генная инженерия находится сейчас на подъеме, за ней будущее".
По словам Кириллова, у России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, а также лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире. "У нас есть машины, предназначенные для специальной обработки, которые вызвали в Европе большое удивление, что русские способны сделать то, на что другим требуется гораздо больше времени или просто не под силу", - сказал он.
На недавней коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил Кириллову звезду Героя Труда РФ.
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