"Главный военный химик" России сомневается, что вирус COVID-19 разработан как биологическое оружие

Российские военные не располагают данными, что вирус COVID-19 - рукотворный, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Я сомневаюсь, что кто-то делал из вируса биологическое оружие. Потому что ещевспышка "испанки", которая была у нас в начале прошлого века, показала, что это очень неконтролируемо", - сказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда" в субботу.

Вместе с тем он отметил, что "генная инженерия находится сейчас на подъеме, за ней будущее".

По словам Кириллова, у России есть серьезная научная база, позволяющая бороться с вирусами, а также лаборатории высочайшего уровня, не имеющие аналогов в мире. "У нас есть машины, предназначенные для специальной обработки, которые вызвали в Европе большое удивление, что русские способны сделать то, на что другим требуется гораздо больше времени или просто не под силу", - сказал он.

На недавней коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил Кириллову звезду Героя Труда РФ.