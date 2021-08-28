Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Боливии у границы с Чили

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в Боливии примерно в 50-60 км от границы с Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:58 в субботу землетрясения находился в 155 км восточнее чилийского города Калама.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения оценивается в 5,3.