Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Боливии у границы с Чили

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в Боливии примерно в 50-60 км от границы с Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 16:58 в субботу землетрясения находился в 155 км восточнее чилийского города Калама.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".
По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения оценивается в 5,3.
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