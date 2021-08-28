Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 1 ноября 2021 года, говорится в решении Кабинета министров Азербайджана.

"Срок действия особого карантинного режима продлен до 6:00 первого ноября", - отмечается в документе, публикованном на официальном сайте Кабмина.

Предыдущий срок особого карантинного режима истекает 1 сентября.

А.Салаева