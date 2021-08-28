Кабинет министров Азербайджана принял решение о работе общественного транспорта в стране по выходным

Кабинет министров Азербайджана принял решение о работе общественного транспорта по выходным.
Согласно изменению, внесенному в решение правительства "О дополнительных мерах в связи с продлением срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики", общественный транспорт в стране не будет функционировать по выходным на протяжении еще двух месяцев. Документ опубликован на официальном сайте Кабмина.
На территории Азербайджана движение общественного транспорта, в том числе метро, будет приостановлено:
- с 00:00 4 сентября до 6:00 6 сентября;
- с 00:00 11 сентября до 6:00 13 сентября;
- с 00:00 18 сентября до 6:00 20 сентября;
- с 00:00 25 сентября о 6:00 27 сентября;
- с 00:00 2 октября до 6:00 4 октября;
- с 00:00 9 октября до 6:00 11 октября;
- с 00:00 16 октября до 6:00 18 октября;
- с 00:00 23 октября до 6:00 25 октября;
- с 00:00 30 октября до 6:00 1 ноября.
Изменение вступает в силу с 6:00 первого сентября 2021 года.
А.Салаева
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена с "золотом" Паралимпийских игр в Токио
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 1 ноября
Президент Алиев поздравил азербайджанских золотых медалистов Паралимпийских игр "Токио-2020"
Газпромбанк продал Газпрому трейдера Centrex за 16,8 млрд рублей
Украина и Молдова перейдут на торговлю по Пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров
"Нафтогаз" ищет помощи у спецпредставителя Германии по "Северному потоку-2" в переносе точек передачи газа на границу РФ-Украина
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Самолеты Ту-214ОН "Открытого неба" будут перепрофилированы - Шойгу
Зенитные ракетные войска России прибыли в Беларусь для формирования совместного центра подготовки ВВС и войск ПВО
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог