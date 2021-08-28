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Социум 28.08.2021 18:28

Кабинет министров Азербайджана принял решение о работе общественного транспорта в стране по выходным

Кабинет министров Азербайджана принял решение о работе общественного транспорта по выходным.

Согласно изменению, внесенному в решение правительства "О дополнительных мерах в связи с продлением срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики", общественный транспорт в стране не будет функционировать по выходным на протяжении еще двух месяцев. Документ опубликован на официальном сайте Кабмина.

На территории Азербайджана движение общественного транспорта, в том числе метро, будет приостановлено:

- с 00:00 4 сентября до 6:00 6 сентября;

- с 00:00 11 сентября до 6:00 13 сентября;

- с 00:00 18 сентября до 6:00 20 сентября;

- с 00:00 25 сентября о 6:00 27 сентября;

- с 00:00 2 октября до 6:00 4 октября;

- с 00:00 9 октября до 6:00 11 октября;

- с 00:00 16 октября до 6:00 18 октября;

- с 00:00 23 октября до 6:00 25 октября;

- с 00:00 30 октября до 6:00 1 ноября.

Изменение вступает в силу с 6:00 первого сентября 2021 года.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]