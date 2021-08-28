Все украинские граждане, которые изъявили желание покинуть Афганистан, эвакуированы - глава Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из Афганистана эвакуированы все украинцы, заявившие о желании покинуть эту страну.

"На сегодняшний деньмы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле, ... мы уже всех эвакуировали", - заявил Ермак журналистам в аэропорту "Борисполь" в субботу.

В этот день в Борисполе уже приземлились два самолета с эвакуированными.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, всего в субботу в Киев прибудут три борта с эвакуированными из Афганистана. В столицу Украины будет доставлено около 360 человек, из них 80, по предварительным данным, - граждане Украины.

"После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам в аэропорту "Борисполь".