США сообщают о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Американские военные в ходе нанесенного в пятницу авиаудара сумели ликвидировать двух главарей террористической группировки ИГ, сообщил в субботу генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор.
"Теперь, когда мы получили дополнительную информацию, могу подтвердить, что мы уничтожили двух высокопоставленных главарей ИГ, еще один ранен. Гражданские не пострадали", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
Речь идет об авиаударе, нанесенном США по ИГ в ответ на совершенный раннее на этой неделе теракт у въезда в аэропорт Кабула. В результате этого нападения погибли 13 военнослужащих США и множество афганцев.
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена с "золотом" Паралимпийских игр в Токио
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 1 ноября
Президент Алиев поздравил азербайджанских золотых медалистов Паралимпийских игр "Токио-2020"
Газпромбанк продал Газпрому трейдера Centrex за 16,8 млрд рублей
Украина и Молдова перейдут на торговлю по Пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров
"Нафтогаз" ищет помощи у спецпредставителя Германии по "Северному потоку-2" в переносе точек передачи газа на границу РФ-Украина
Кабинет министров Азербайджана принял решение о работе общественного транспорта в стране по выходным
"Главный военный химик" России сомневается, что вирус COVID-19 разработан как биологическое оружие
В Азербайджане по факту самоубийства военнослужащего возбуждено уголовное дело - Военная прокуратура
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог