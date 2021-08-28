США сообщают о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Американские военные в ходе нанесенного в пятницу авиаудара сумели ликвидировать двух главарей террористической группировки ИГ, сообщил в субботу генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор.

"Теперь, когда мы получили дополнительную информацию, могу подтвердить, что мы уничтожили двух высокопоставленных главарей ИГ, еще один ранен. Гражданские не пострадали", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Речь идет об авиаударе, нанесенном США по ИГ в ответ на совершенный раннее на этой неделе теракт у въезда в аэропорт Кабула. В результате этого нападения погибли 13 военнослужащих США и множество афганцев.