США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

Американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула, сообщил в субботу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Начался процесс вывода войск", - сказал он на брифинге.

При этом Кирби отметил, что сам аэропорт по-прежнему находится под контролем армии США.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Эти люди покидают Афганистан, так как опасаются мести движения "Талибан", захватившего власть в стране.