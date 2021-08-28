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Дальнее зарубежье 28.08.2021 20:02

США начали вывод войск из аэропорта Кабула - Пентагон

Американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула, сообщил в субботу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Начался процесс вывода войск", - сказал он на брифинге.

При этом Кирби отметил, что сам аэропорт по-прежнему находится под контролем армии США.

Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

В аэропорту Кабула с середины августа проходит операция по эвакуации иностранцев, а также афганских граждан, получивших убежище за границей. Эти люди покидают Афганистан, так как опасаются мести движения "Талибан", захватившего власть в стране.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]