В Пентагоне не исключают новых атак террористов близ аэропорта Кабула

Американские военные исходят из того, что аэропорт Кабула может подвергнуться новым атакам террористов, заявил в субботу представитель Пентагона Джон Кирби.
"Угрозы все еще реальны", - сказал он на брифинге, добавив, что военные непрерывно отслеживают информацию по этому поводу.
Ранее на этой неделе теракт у одного из въездов на территорию контролируемого войсками США аэропорта привел к гибели почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.
Кирби заявил в субботу, что тела погибших военнослужащих США в настоящее время перевозят на родину.
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