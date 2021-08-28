В Пентагоне не исключают новых атак террористов близ аэропорта Кабула

Американские военные исходят из того, что аэропорт Кабула может подвергнуться новым атакам террористов, заявил в субботу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Угрозы все еще реальны", - сказал он на брифинге, добавив, что военные непрерывно отслеживают информацию по этому поводу.

Ранее на этой неделе теракт у одного из въездов на территорию контролируемого войсками США аэропорта привел к гибели почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Кирби заявил в субботу, что тела погибших военнослужащих США в настоящее время перевозят на родину.