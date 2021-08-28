Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем в рамках расследования инцидента с самолетом Ryanair

Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO) отказались общаться с бывшим редактором признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, которого задержали в мае после приземления самолета Ryanair в Минске.
"От общения с ним (Протасевичем - "ИФ") они отказались, им было это предложено. Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. По итогу они не встретились ни с одним из них", - заявил директор департамента по авиации Артем Сикорский в субботу во время прямого эфира "Главный. Тур".
Группа ICAO по расследованию посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минска прибыла в Белоруссию 23 августа. По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю.
В конце мая-начале июня ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.
Санкции последовали после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. На борту рейса Ryanair находились Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.
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