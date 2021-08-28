США эвакуировали из Кабула 117 тыс. человек

Американские военные во время операции, проводимой в аэропорту Кабула, сумели эвакуировать уже 117 тыс. человек, сообщил в субботу генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор.

Он пояснил на брифинге, что почти все они - граждане Афганистана, а около 5,4 тыс. - граждане США.

Только последние сутки США эвакуировали из Кабула 6,8 тыс. человек.