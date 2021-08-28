Зенитные ракетные войска России прибыли в Беларусь для формирования совместного центра подготовки ВВС и войск ПВО

В Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ для формирования совместного с Беларусьюцентра подготовки военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале Министерства обороны Беларусив субботу.

По данным Минобороны республики, 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолетов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичи.

В министерстве напомнили, что решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларусии России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта в Москве.