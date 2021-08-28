Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского атлета Гамида Гейдари с золотой медалью XVI Летних Паралимпийских игр "Токио-2020".
"Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 метра и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!", - говорится в поздравлении Алиевой, размещенном в Instagram.
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