Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского атлета Гамида Гейдари с золотой медалью XVI Летних Паралимпийских игр "Токио-2020".

"Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 метра и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!", - говорится в поздравлении Алиевой, размещенном в Instagram.