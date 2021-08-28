В МИД РФ уверены, что талибы не будут пытаться экспортировать свою идеологию в сопредельные страны

Движение "Талибан" не намерено распространять свою идеологию на сопредельные государства, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Я думаю, что нет, так вопрос не стоит. Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо", - сказал Кабулов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время талибы выступают как национальное религиозно-политическое движение и не собираются какую-либо угрозу представлять своим соседям.

"Это мы видим, я говорю о фактах", - добавил российский дипломат.