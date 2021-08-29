ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в центральной части сектора Газа, информирует газета "Едиот ахронот" со ссылкой на израильскую армию.
"Истребители армии обороны Израиля нанесли удары по военному объекту ХАМАС, в котором было налажено производство оружия и находился тренировочный центр. Также удар нанесен по входу в туннель, который использовали террористы близ населенного пункта Джабалия", - цитирует газета сообщение армейской пресс-службы.
В сообщении отмечается, что удары нанесены в ответ на запуски начиненных горючей смесью воздушных шаров из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие накануне столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.
Палестинские источники пока не сообщили о том, пострадал ли кто-либо в результате этих ударов.
Накануне палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что в результате применения силы со стороны израильских военных при разгоне акции протеста против блокады Газы ранения и травмы получили 11 палестинцев.
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена с "золотом" Паралимпийских игр в Токио
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 1 ноября
Президент Алиев поздравил азербайджанских золотых медалистов Паралимпийских игр "Токио-2020"
Газпромбанк продал Газпрому трейдера Centrex за 16,8 млрд рублей
Украина и Молдова перейдут на торговлю по Пан-евро-средиземноморским правилам происхождения товаров
"Нафтогаз" ищет помощи у спецпредставителя Германии по "Северному потоку-2" в переносе точек передачи газа на границу РФ-Украина
Число заражений COVID-19 в мире превысило 215,9 млн - университет Хопкинса
На Украине за сутки зафиксировано 1 тыс. 906 новых случаев СOVID-19, умерли 34 человека
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог