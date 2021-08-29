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Регион 29.08.2021 12:45

В Турции локализованы 6 очагов лесных пожаров, продолжается тушение еще одного

В Турции под контроль взяты шесть очагов лесных пожаров, продолжается тушение одного очага в провинции Тунджели, передает агентство Anadolu со ссылкой на письменное заявление Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

"Сегодня по всей стране зафиксировано 6 очагов лесных пожаров и 6 пожаров в сельской местности. Пожары в провинциях Измир, Ширнак, Бурдур, Эдирне, Анталья и Йозгат взяты под контроль. В провинции Тунджели локализованы три очага пожаров в зоне, находящейся под частной охраной, ведутся работы по тушению одного пожара", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что за первые 8 месяцев текущего года по всей Турции зарегистрировано 1 тыс. 597 пожаров в сельской местности и 2 тыс. 105 очагов лесных пожаров. В выгоревших зонах начались работы по облесению.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]