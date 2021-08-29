Франция и Великобритания намерены запросить в ООН создания "безопасной зоны" в Кабуле под эгидой этой международной организации, через нее можно было бы продолжить реализацию гуманитарных операций, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон газете "Журналь дю диманш".
"Это крайне важно. Это обеспечило бы основу для неотложных действий ООН и позволило бы международному сообществу и каждому в рамках полномочий продолжать оказывать давление на талибов", - сказал он.
В субботу Макрон заявил, что даже при том, что французская сторона завершила эвакуацию из Кабула посредством "воздушного моста", государственные службы страны готовы помогать афганцам, которым угрожает режим "Талибана".
По его словам, французские дипломаты выявили сотни остающихся в Афганистане людей, которые получили "временные пропуска", позволяющие им прибыть во Францию в ближайшие месяцы.
Французский президент также подтвердил, что "начаты переговоры с талибами" по поводу гуманитарных операций в Афганистане, в частности, продолжения "целевой" эвакуации гражданских афганцев.
Согласно цифрам, приведенным Макроном, 2 тыс. 834 человека были эвакуированы из Афганистана с 17 августа, в том числе более 2,6 тыс. афганцев.
О завершении операции по эвакуации из Кабула граждан Франции и помогавших стране афганцев в ночь на субботу объявила французский министр вооруженных сил Флоранс Парли.
"Операция "Apagan", начатая 15 августа по просьбе президента республики, завершилась", - написала она в Twitter.
"Эта операция завершена, но Франция остается мобилизованной на то, чтобы позволить уехать всем тем, кто должен быть защищен", - добавила министр.
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