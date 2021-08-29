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Здравоохранение 29.08.2021 13:05

В России за сутки зафиксировано почти 19,3 тыс. новых случаев COVID-19, 797 человек скончались

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 тыс. 286 случаев, умерли за сутки 797 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 тыс. 286 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 324 (6,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 797 человек, в субботу сообщалось о 799 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 35.

По выздоровлении в России были выписаны 16 тыс. 804 пациента.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 444 новых случая COVID-19 за сутки, 1 тыс. 789 человек выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 882 тыс. 827 случаев коронавирусной инфекции, 181 тыс. 637 умерших и 6 млн 148 тыс. 250 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 178,1 млн тестов на COVID-19, из них 459 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 260 тыс. 336 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]