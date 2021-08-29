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Дальнее зарубежье 29.08.2021 13:12

Повстанцы-хуситы атаковали базу йеменских ВВС, есть жертвы и пострадавшие

Не менее семи человек погибли, более 50 получили ранения в воскресенье в результате ударов йеменских повстанцев-хуситов по базе ВВС Йемена "ан-Анад" в провинции Лахидж на юге страны.

Представитель южного командования вооруженных сил Йемена Мухаммед Накиб заявил в эфире межарабского телеканала "аль-Джазира", что хуситы нанесли несколько ударов ракетами и с беспилотников.

Телеканал приводит свидетельства местных жителей, которые сообщили, что слышали в районе базы несколько громких взрывов.

Хуситы пока не дали никаких комментариев относительно происшедшего, отмечает "аль-Джазира".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]