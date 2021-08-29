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Дальнее зарубежье 29.08.2021 13:48

Ураган "Ида" усиливается, приближаясь к побережью Луизианы

Ураган "Ида" в воскресенье достиг четвертой категории и движется в северном направлении к побережью Мексиканского залива в районе американского штата Луизиана, сообщает CNN со ссылкой на данные Национального центра наблюдения за ураганами.

Согласно этим данным, порывы ветра уже превышают 200 км/ч. Ожидается, что по мере приближения к побережью ураган и далее будет набирать силу. По прогнозам, он достигнет южного берега США к вечеру воскресенья по местному времени.

В населенных пунктах, находящихся на побережье, распространено предупреждение о приближении урагана, жителям некоторых районов рекомендовано эвакуироваться.

CNN напоминает, что Луизиана еще до конца не восстановилась после двух мощных ураганов, обрушившихся на этот штат в 2020 году. Кроме того, именно в воскресенье исполняется 16 лет с момента удара разрушительного урагана "Катрина", жертвами которого стали более 1,8 тыс. человек, и оказались затопленными ряд территорий, включая самый густонаселенный город штата Новый Орлеан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]