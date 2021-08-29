Социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов перед выборами в Бундестаг - опрос

За четыре недели до выборов в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепляет лидерство в рейтингах и увеличивает отрыв от главного соперника - консервативного блока, состоящего из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Таковы данные опроса, проведенного институтом Insa по заказу воскресного издания Bild am Sonntag.
Если бы выборы состоялись на этой неделе, за СДПГ проголосовали бы 24% избирателей, за консервативный блок ХДС/ХСС - 21%, за "зеленых" - 17%.
В ходе этого опроса консерваторы получили 21% голосов (минус один процентный пункт за неделю). Результат ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель, стал наиболее низким за всю историю проведения опросов Insa.
Без изменений остались результаты партии "Союз-90"/"зеленые" (17%) и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) (13%). "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия потеряли по одному процентному пункту в сравнении с данными за предыдущую неделю и набрали соответственно 11% и 6%. Остальные партии, не входящие в бундестаг нынешнего созыва, в совокупности набрали около 8% голосов.
Опрос Insa проводился с 23 по 27 августа среди 2 тыс. 249 человек.
По данным "Немецкой волны", аналогичные результаты выявлены и в ходе других опросов за последнюю неделю. В частности, 24 августа опрос, проведенный институтом Forsa, впервые за многие годы выявил лидерство СДПГ. ХДС/ХСС за неделю потерял один процентный пункт симпатий избирателей, набрав 22 пункта, что стало худшим показателем консервативного блока за всю историю опросов, проводимых Forsa с 1984 года. В свою очередь СДПГ на два процентных пункта улучшила свои показатели и с 23% впервые за 15 лет опередила ХДС/ХСС.
По результатам опубликованного 27 августа опроса социологического института YouGov, социал-демократов готовы поддержать 24% избирателей (на 8 процентных пунктов больше, чем по данным на конец июля), консерваторов - 22% процента (минус 6 процентных пунктов).
Предвыборные опросы представляют собой лишь картину мнений на момент проведения исследования и не являются прогнозами результатов голосования, напоминает "Немецкая волна".
Выборы в германский Бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с федеральным канцлером.
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