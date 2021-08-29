В иранском городе Энзели состоялся очередной этап конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр – 2021", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"На этапе конкурса "Морская подготовка" военные моряки выполнили задание "Постановка корабля на якорь и бочку". Решением судейской комиссии на этом этапе 1-е место заняла команда России, набравшая 38 баллов, 2-е место было присуждено командам Казахстана и Ирана, набравшим по 36 баллов, а 3-го места удостоилась команда ВМС Азербайджана с 32-ю баллами", - отмечается в сообщении.

По общему количеству очков лидером конкурса является команда Ирана, в активе которой 94 балла. На 2-м месте команда Казахстана, набравшая 85 баллов, на 3-м - команда России (84), на 4-м - команда Азербайджана (80 баллов).

А.Салаева