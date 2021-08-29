Большая программа для среднемагистральной и малой авиации реализуется в РФ - Шойгу

Россия реализует большую программу по созданию самолетов для отечественной авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Начали производить самолеты, начали производить вертолеты. На выходе МС-21. На выходе самолет Байкал, который встанет, заменит самолет Ан-2. Большая-большая программа и вы даже представить себе не можете, насколько я рад", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут его эксплуатировать. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Ещё два самолета проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.

ЛМС-901 "Байкал" - российский легкий многоцелевой однодвигательный турбовинтовой самолет. Проект разработан по заданию и при поддержке Минпромторга Уральским заводом гражданской авиации (контракт на разработку заключила дочерняя компания УЗГА "Байкал-Инженеринг") и Московским авиационным институтом в рамках государственной программы по развитию малой авиации.

Ан-2 - легкий многоцелевой самолёт-биплан советских времен (по кодификации НАТО Colt - "Жеребенок", в обиходе - "кукурузник"). Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет. Производился в СССР, Польше и продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Экспортировался в 26 стран. До появления самолёта Ан-3 был самым большим в мире одномоторным бипланом.

Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет и стоит на вооружении Военно-воздушных сил ряда государств. Многие самолеты летают более 40 лет, налет некоторых из них достигает 20 тыс. часов.