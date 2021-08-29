Шойгу: Путин предложил разовую выплату в 15 тыс. рублей военным из-за высокой инфляции по причине пандемии COVID-19

Единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которая будет сделана военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии COVID-19, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).
Ранее Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей, и предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
"На встрече с лидерами партии я говорил о единовременной выплате военнослужащим. Я говорил тогда, что она должна составлять в среднем 15 тыс. рублей. Но хотел бы добавить - думаю, что в данном случае это правило "в среднем" применять не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше", - сказал Путин во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России".
По словам главы государства, "сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут".
"Ведь военная организация - это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане", - сказал Путин.
Президент предложил распространить эту выплату также на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что анонсированные президентом России дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и военным по 15 тыс. рублей обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.
"Первоначальные подсчёты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей", - сообщил Макаров, которого цитировали в пресс-службе "Единой России" в понедельник.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для реализации обещанных главой государства выплат по 10 тыс. рублей российским пенсионерам и по 15 тыс. военным не придется повышать налоги.
Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа с тем, чтобы как раз не произошло то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов - конечно, это очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, определены ли источники финансирования новых выплат и не придется ли это делать за счет увеличения налогов.
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