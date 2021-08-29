Турция обязательно купит у России второй полк С-400 - Эрдоган

Анкара готова приобрести у России второй полк ЗРС С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует турецкое издание "Сабах"
"Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал Эрдоган в воскресенье журналистам.
По словам президента Турции, все детали будут обсуждаться в ходе его визита в Россию.
25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии.
"Переговоры с турецкой стороной находятся на завершающей стадии. Рассчитываем завершить согласование всех вопросов в ближайшей перспективе", - сказал Шугаев журналистам на форуме "Армия 2021".
Ранее в тот же день глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в этом году.
23 августа, отвечая на военно-техническом форуме "Армия" на вопрос "Интерфакса" о новом контракте на поставку Турции дополнительной партии С-400, Михеев сказал: "Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе, и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта".
По словам Михеева, делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. "Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.
Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
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