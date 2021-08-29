МС-21 начнет регулярные авиарейсы в 2022 году - глава ОАК

Новый гражданский лайнер среднемагистрального класса МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"В 22-м году", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).
МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.
Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).
В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Ещедва проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.
Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.
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