Сильный взрыв прогремел в Кабуле

Сильный взрыв прозвучал в воскресенье в Кабуле, сообщает индийское телевидение.
По первоначальным данным, взрыв прогремел близ аэропорта.
На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.
Корреспондент BBCв Афганистане со своей стороны сообщил, что источник в Министерстве здравоохранения в Кабуле подтвердили, что взрыв прогремел в районе кабульского аэропорта. По его данным, о причинах происшествия и о пострадавших пока информации не поступало.
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