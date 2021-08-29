Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0229 GBR   2.3284 TRY   0.2027

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 67.42 -0.94 Brent 71.07 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2021 17:03

Героиновые плантации в Афганистане увеличились почти в 100 раз за время пребывания американцев - Шойгу

За время пребывания американских войск в Афганистане героиновые плантации увеличились почти в 100раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Он (Афганистан - ИФ) производит 93% мирового героина. За время пребывания там Соединенных Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

24 августа министр обороны сообщил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик. Глава Минобороны подчеркнул, что надежды на сокращение производства наркотиков в результате пребывания там сил Альянса не сбылись.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]