Героиновые плантации в Афганистане увеличились почти в 100 раз за время пребывания американцев - Шойгу

За время пребывания американских войск в Афганистане героиновые плантации увеличились почти в 100раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Он (Афганистан - ИФ) производит 93% мирового героина. За время пребывания там Соединенных Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.
24 августа министр обороны сообщил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик. Глава Минобороны подчеркнул, что надежды на сокращение производства наркотиков в результате пребывания там сил Альянса не сбылись.
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