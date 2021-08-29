Шойгу: Украина не является угрозой для России

Министр обороны РФ России Сергей Шойгу не считает Украину угрозой для России.

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги", - сказал Шойгу в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в авторской программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"И то что мы сегодня имеем (на Украине - ИФ), мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется, и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно", - отметил Шойгу.

Отвечая на вопрос, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания, Шойгу сказал: "Виноват, исправлюсь".

На замечание журналиста, что после этого на Украине начнется истерика, Шойгу сказал: "А вы их не показываете, пусть живут спокойно".

Он сказал, что Украина - это и личный его вопрос.

"Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка. Дедушка ефрейтор третьего Рижского драгунского его величества полка, который там похоронен. Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: "Это же не ваше, что вы делаете"? Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил", - рассказал Шойгу.