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Здравоохранение 29.08.2021 17:16

В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 010 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 417,996 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 241 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек (накануне - 43). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 553.

От COVID-19 вылечились 361,128 тыс. человек (+2 тыс. 898 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 315 человек.

За сутки медики провели 16 тыс. 536 тестов на коронавирус против 18 тыс. 871 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 431,053 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]