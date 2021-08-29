В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончался 41 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 тыс. 010 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 417,996 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 тыс. 241 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек (накануне - 43). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 553.
От COVID-19 вылечились 361,128 тыс. человек (+2 тыс. 898 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 315 человек.
За сутки медики провели 16 тыс. 536 тестов на коронавирус против 18 тыс. 871 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 431,053 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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