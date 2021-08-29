Видеозапись, на которой президент США Джо Байден во время встречи с премьером Израиля Нафтали Беннетом выглядит задремавшим, разошлась по соцсетям и уже вызвала негодование у ряда представителей американского конгресса, сообщает в воскресенье сингапурское издание International Business Times.
"Видеозапись стала вирусной в соцсетях. Среди тех, кто обвинил Байдена в том, что он задремал во время встречи, фигурируют конгрессвуман-республиканки Лорен Боберт от штата Колорадо и Марджори Тейлор Грин от Джорджии", - пишет газета.
Боберт написала в Twitter: "Просыпайся, Джо. Ты должен подписать письмо об отставке".
"Незамедлительно уберите Джо Байдена. Наша страна в опасности, когда она находится под контролем человека, который даже не может бодрствовать на встрече с премьер-министром Израиля", - прокомментировала в Twitterэтот видеоролик Тейлор Грин.
На этой видеозаписи, в то время как Беннет говорит Байдену "о новой главе в отношениях США и Израиля", президент США сидит практически не шелохнувшись со склоненной на грудь головой и руками, замкнутыми "замком" на животе.
Во время предвыборной кампании экс-президент США Дональд Трамп называл Байдена "сонным Джо".
Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими ускоренными темпами
Алиев поздравил азербайджанских спортсменов с золотыми медалями Паралимпийских игр в Токио
Строительство в Азербайджане Дороги Победы в Шушу завершается
США могут попытаться разместить ядерное оружие в космосе под предлогом терраформирования Марса - Рогозин
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек
Ударом ракеты в Кабуле уничтожен смертник, планировавший теракт близ аэропорта - представитель талибов
В больницах остаются 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов на юге Казахстана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог