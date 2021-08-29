Порядка 120 зданий в трех селах пострадали от взрывов военного арсенала на юге Казахстана

В трех населенных пунктах Байзакского района Жамбылской области Казахстана от взрывов боеприпасов пострадали 118 зданий, сообщила пресс-служба областного акимата.

"Члены штаба совместно с научно-исследовательскими работниками, направленными правительством, осмотрели жилые дома и социальные объекты в трех населенных пунктах. В настоящее время выявлено 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, из них 106 жилых домов, 12 коммерческих объектов", - говорится в распространенной в воскресенье информации.

"Из выявленных 106 жилых домов 35 будут капитально отремонтированы, также восстановят остальные 71, которым нанесено незначительное повреждение. На это будут направлены выделенные правительством средства и дополнительно - местного бюджета. Также к этому будут привлечены местные спонсоры", - отмечается в информации.

При этом аким области Бердибек Сапарбаев пообещал, что все поврежденные дома будут восстановлены в течение двух месяцев.

"Если сегодня начнется капитальный ремонт одного дома, то к остальным домам строители приступят с завтрашнего дня. Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей", - сказал аким области.

Сапарбаев также отметил, что среди социальных объектов пострадали три школы, особенно школа в селе Жибек Жолы, которая была построена в 1956 году.

"Принято решение вместо старой школы построить новое здание. С учетом роста численности сельского населения направим в правительство предложения по строительству новой школы на 150 мест. Место строительства определено, документы будут подготовлены в кратчайшие сроки", - сказал аким.

Менее пострадавшие школы в селах Ушбулак и Базарбай будут восстанавливаться за счет спонсорских средств. Они будут готовы к 1сентября.

По словам главы региона, железная и автомобильные дороги работают в обычном режиме. Все эвакуированные возвратились домой. Жители села Кайнар, дома которых капитально ремонтируются, обеспечены временным жильем и продуктами питания.