За неделю на АрМИ-2021 установлено более 20 мировых рекордов - Минобороны России

Более 20 мировых рекордов установлено в семи конкурсах Армейских международных игр (АрМИ)- 2021 за первую соревновательную неделю.
"Большинство из них - 13 рекордов обновили достижения прошлого года и принадлежат РФ, еще восемь - представителям КНР и Республики Узбекистан", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.
Сразу 8рекордов было зафиксировано международной судейской коллегией за один день. Половина из них принадлежит военнослужащим, выступающим в соревнованиях "Мастера автобронетанковой техники", четыре рекорда установлены в состязаниях "Военное ралли", "Морской десант" и "Военно-медицинская эстафета".
Ещешесть рекордов за три дня было установлено в конкурсе "Отличники войсковой разведки", четыре из которых принадлежат российской команде.
Кроме того, за семь дней также зафиксированы рекорды в конкурсах "Авиадартс" и "Эльбрусское кольцо".
В настоящее время из 34 конкурсов АрМИ-2021 девять завершены, информирует ведомство.
АрМИ-2021 проходят на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в играх принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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