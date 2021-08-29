В больницах остаются 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов на юге Казахстана

В больницах Тараза (адмцентр Жамбылской области Казахстана) находятся 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части, четверо из них в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного акимата.

"В настоящее время в центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 пациентов. У четырехиз них состояние средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Никакой опасности для их жизни нет. Лекарств и врачей достаточно", - говорится в распространенной в воскресенье информации.

В пресс-службе указали, что "все 98 человек, получившие ранения различной степени тяжести и обратившиеся за медицинской помощью, - военные и сотрудники ЧС". Среди мирного населения пострадавших нет.

В настоящее время разыскиваются трое пропавших без вести. В поисках задействованы военные, специалисты ДЧС, кинологи, спецназовцы, конники, всего 180 человек и около 40 единиц техники. Также максимально используются возможности беспилотных устройств, отметили в пресс-службе.