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СНГ 29.08.2021 18:11

В больницах остаются 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов на юге Казахстана

В больницах Тараза (адмцентр Жамбылской области Казахстана) находятся 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части, четверо из них в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного акимата.

"В настоящее время в центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 пациентов. У четырехиз них состояние средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Никакой опасности для их жизни нет. Лекарств и врачей достаточно", - говорится в распространенной в воскресенье информации.

В пресс-службе указали, что "все 98 человек, получившие ранения различной степени тяжести и обратившиеся за медицинской помощью, - военные и сотрудники ЧС". Среди мирного населения пострадавших нет.

В настоящее время разыскиваются трое пропавших без вести. В поисках задействованы военные, специалисты ДЧС, кинологи, спецназовцы, конники, всего 180 человек и около 40 единиц техники. Также максимально используются возможности беспилотных устройств, отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]