Алиев поздравил азербайджанских спортсменов с золотыми медалями Паралимпийских игр в Токио

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, ставших обладателями золотых медалей XVI Летних Паралимпийских игр в Токио.

"Благодарю Дурсадаф Керимову, наших рекордсменов Гамида Гейдари и Эльвина Астанова за то, что подарили нам радость от очередных золотых медалей, и поздравляю их с победой! ", - говорится в опубликованном в Twitter поздравлении главы государства.

Еще в одном твите Алиева говорится: "От всей души поздравляю членов нашей команды - Ильхама Закиева, Намига Аббаслы и Парвина Мамедова, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"!".

А.Салаева