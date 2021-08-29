Ударом ракеты в Кабуле уничтожен смертник, планировавший теракт близ аэропорта - представитель талибов

Удар, нанесенный в воскресенье по цели в Кабуле, был направлен против смертника, который намеревался атаковать кабульский аэропорт, сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" Забиуллу Муджахида.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.