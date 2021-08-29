Строительство в Азербайджане Дороги Победы в Шушу завершается

Строительство Дороги Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша близится к завершению, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Азербайджана.

29 августа президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы.

"Строительство дороги осуществляется в рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий, утвержденного указом президента. Протяженность 2-3-полосной дороги составляет 101 км. Асфальтобетонное покрытие уже уложено на участке в 92 км. Построены мосты и подземные переходы", - отмечается в сообщении.

А.Салаева