Строительство в Азербайджане Дороги Победы в Шушу завершается

Строительство Дороги Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша близится к завершению, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Азербайджана.
29 августа президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы.
"Строительство дороги осуществляется в рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий, утвержденного указом президента. Протяженность 2-3-полосной дороги составляет 101 км. Асфальтобетонное покрытие уже уложено на участке в 92 км. Построены мосты и подземные переходы", - отмечается в сообщении.
А.Салаева
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