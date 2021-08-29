В результате ракетного удара по смертнику в Кабуле поврежден дом, пострадали шесть человек

Ракетным ударом, целью которого был смертник, намеревавшийся атаковать кабульский аэропорт, разрушен дом, в котором жили три семьи, сообщил в воскресенье в Twitter директор Афганского медиа- и коммуникационного центра Камалуддин Камаль.

По его данным, среди пострадавших - шесть человек, четверо из которых - дети.

Он не уточнил, идет ли речь о погибших, или о раненых.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв.

Очевидцы сообщают, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта Кабула, разорвалась ракета. Убит ребенок.