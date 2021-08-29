Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими ускоренными темпами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил высокие темпы строительства Международного аэропорта Физули.

"Строительство аэропорта началось в этом году. Я сказал, что в этом году Международный аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию. Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими ускоренными темпами. Взлетно-посадочная полоса уже готова. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз хочу подчеркнуть, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а теперь мы едем ознакомиться со строительными работами. Этот аэропорт - воздушные ворота Карабаха", - сказал глава государства в ходе поездки в Физулинский район и Шушу. Видеокадрами из поездки на своей странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

А.Салаева